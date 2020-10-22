كمل جميلك في أوروبا: الإقبال على انتخابات النواب ردا على دعوات التخريب

أشادت حملة "كمل جميلك في أوروبا"، بمشاركة المصريين في الخارج بكثافة في العملية الانتخابية وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول الأوروبية.









وأعرب إسلام السويسي، منسق حملة "كمل جميلك في أوروبا" خلال تصريحات تلفزيونية، عن شكره لجميع المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات، مؤكدًا أن المصريين بالخارج لا يقلون وطنية عن مصريي الداخل فهم قوة مساندة ودعم للدولة المصرية في جميع الأحوال ومختلف الظروف، مشددًا على ضرورة وقوف جميع المصريين بجانب دولتهم في الداخل والخارج، والتصدي لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار.









وشدد منسق حملة "كمل جميلك في أوروبا"، على ضرورة التكاتف والتلاحم الوطني بين أبناء الوطن، ودعم جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الانسياق وراء دعوات الضلال والإفساد والتخريب التي تطلقها الجماعة الإرهابية، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة من جانب السيدات والشباب.









وأشار السويسي، إلى أن وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، سيعطي أملا في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة بناءة ستنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي من أجل تحقيق طموح وآمال المصريين، وإحباط محاولات النيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا في الانتخابات البرلمانية.