AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كمل جميلك في أوروبا: الإقبال على انتخابات النواب ردا على دعوات التخريب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:39 م
صدى البلد
Advertisements
توك شو
أشادت حملة "كمل جميلك في أوروبا"، بمشاركة المصريين في الخارج بكثافة في العملية الانتخابية وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول الأوروبية.


وأعرب إسلام السويسي، منسق حملة "كمل جميلك في أوروبا" خلال تصريحات تلفزيونية، عن شكره لجميع المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات، مؤكدًا أن المصريين بالخارج لا يقلون وطنية عن مصريي الداخل فهم قوة مساندة ودعم للدولة المصرية في جميع الأحوال ومختلف الظروف، مشددًا على ضرورة وقوف جميع المصريين بجانب دولتهم في الداخل والخارج، والتصدي لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لزعزعة الأمن والاستقرار.


وشدد منسق حملة "كمل جميلك في أوروبا"، على ضرورة التكاتف والتلاحم الوطني بين أبناء الوطن، ودعم جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الانسياق وراء دعوات الضلال والإفساد والتخريب التي تطلقها الجماعة الإرهابية، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة من جانب السيدات والشباب.


وأشار السويسي، إلى أن وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، سيعطي أملا في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة بناءة ستنعكس على الأداء البرلماني والتشريعي من أجل تحقيق طموح وآمال المصريين، وإحباط محاولات النيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا في الانتخابات البرلمانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نواب يشيدون بانتخابات مجلس الشيوخ.. الديمقراطية تنتصر على قوى الشر.. إشادة بجهود الجيش والشرطة فى تأمين اللجان الانتخابية

مفتي الجمهورية يشيد ببسالة أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية بشمال سيناء

هدفها تعطيل عجلة التنمية.. نقيب الفلاحين: نرفض التخريب ودعوات التظاهر

إنجازات خارجية.. وزارة الهجرة تعود للمصريين في الخارج بأمر السيسي لاحتضان علماء مصر في الغربة والدفاع عن أبناء الوطن

مرصد الإفتاء: فشل فوضى الإخوان يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول قيادته

مرصد الإفتاء: جماعة الإخوان دأبت على إثارة العنف وتعطيل مصالح العباد.. وفشل محاولاتها لإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول قيادته

ترشيحاتنا

حقيقة استقالة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من بنك CIB

إذا كنت فى كرب وهم فعليك بقراءة هذه السور

الجبلاية تلجأ لسيناريو كأس مصر بعد تأجيل إياب الزمالك والرجاء

مهزلة وفضيحة.. خالد الغندور عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

إزيك يا بيبو.. تفاصيل حوار مجدي عبدالغني والخطيب فى اتحاد الكرة

مصر المقاصة يكشف حقيقة بيع النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

بعد نشوب مشاجرة بينهما.. امرأة غيورة تقتل حبيبها بالسكين

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟