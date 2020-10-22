قومي المرأة بالمنيا يدعو ذات الإعاقة للمشاركة في الانتخابات

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس واشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع بالمنيا ومتابعة سمية بهاء عضو الفرع ومسئول لجنة المرأة ذات الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع اجتماعا اليوم الخميس.





أكد الاجتماع حق المرأة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة السياسية وحقهن فى معرفة النصوص الدستورية و المواد فى قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والتي تكفل هذه الحقوق.





وشدد المشاركون في الاجتماع على أن مشاركة المرأة واجب وطنى وحق أصيل لها في التصويت في العملية الانتخابية وذلك فى إطار جهود المجلس لحث السيدات علي المشاركة السياسية الفعالة.





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وفي سياق متصل أنهت لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس عبر تقنية " الزوم " برنامجها حول المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة بحضور ممثلي المجالس القومية والهيئة الوطنية للانتخابات و لجنه المشاركه السياسية ومقررة الفرع الدكتورة منال ابو سمرة وأعضاء المجلس سمية بهاء وصباح رمضان وجيهان جميل وشنطوري امام.





وتم خلال اللقاء الإعلان عن منظومة تلقى الشكاوى بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية سواء من خلال الاتصال التليفوني على الأرقام التالية

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