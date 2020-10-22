AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قومي المرأة بالمنيا يدعو ذات الإعاقة للمشاركة في الانتخابات

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس واشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع بالمنيا ومتابعة سمية بهاء عضو الفرع ومسئول لجنة المرأة ذات الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع اجتماعا اليوم الخميس.

أكد الاجتماع حق المرأة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة السياسية وحقهن فى معرفة النصوص الدستورية و المواد فى قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ والتي تكفل هذه الحقوق.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن مشاركة المرأة واجب وطنى وحق أصيل لها في التصويت في العملية الانتخابية وذلك فى إطار جهود المجلس لحث السيدات علي المشاركة السياسية الفعالة. 

اقرأ المزيد 




وفي سياق متصل أنهت لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس عبر تقنية " الزوم " برنامجها حول  المشاركة السياسية للمرأة ذات الإعاقة بحضور ممثلي المجالس القومية والهيئة الوطنية للانتخابات و لجنه المشاركه السياسية ومقررة الفرع الدكتورة منال ابو سمرة وأعضاء المجلس سمية بهاء وصباح رمضان وجيهان جميل وشنطوري امام.

وتم خلال اللقاء الإعلان عن منظومة تلقى الشكاوى بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية سواء من خلال الاتصال التليفوني على الأرقام التالية 
 01126977222'' 
''01126977333
'01126977444'' 
أوالبريدالإلكترونى([email protected] )
أو الفاكس ''0227927189'' أو أن يتقدم المواطن بشخصه بشكوى من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان او من خلال الخط الساخن بالمجلس القومي للمرأة  15115 .
قومي المرأة بالمنيا يدعو ذات الإعاقة للمشاركة في الانتخابات
قومي المرأة بالمنيا يدعو ذات الإعاقة للمشاركة في الانتخابات
قومي المرأة بالمنيا يدعو ذات الإعاقة للمشاركة في الانتخابات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قومي المرأة بالمنيا يستهدف 19 قرية في حملة طرق الأبواب لشرح مخاطر الهجرة غير الشرعية

استخراج 13 ألف بطاقة رقم القومي لغير القادرات مجانا في المنيا

القومى للمرأة يعقد لقاءات لتوعية ذوى الإعاقة بكيفية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020

ترشيحاتنا

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

وادي دجلة ينتظر رد الأهلي بشأن ثنائي الفريق ضمن صفقة بيكهام

لأول مرة.. الكاف يعلن أسباب تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وسر إقامتها 1 نوفمبر

مقتل مفتي دمشق في انفجار عبوة ناسفة ببلدة قوسيا

احذري .. انقطاع الطمث يسبب هذا المرض

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

بعد نشوب مشاجرة بينهما.. امرأة غيورة تقتل حبيبها بالسكين

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟