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ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: الحكومة المصرية نموذج يحتذى في تمكين المرأة والشباب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور ألكسندر ساشا بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إجراءات الأمم المتحدة بشأن برامج التوعية ودعم المرأة.

وقال ألكسندر خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "الحكومة المصرية تعتبر نموذجا يحتذي في مجال تمكين المرأة والشباب".

وأضاف: "نعمل في مختلف أنحاء العالم لتقديم الحماية للمرأة وسعداء بالتعاون مع الحكومة المصرية".

وتابع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: "لدينا برامج لمواجهة الزيادة السكانية والعنف ضد المرأة، لافتا إلى أن مصر لديها إطارا قانونيا جيدا لمواجهة الزواج المبكر ويجب تغيير الأعراف الإجتماعية بشأن هذه القضية".

وأردف:" لدينا شراكة مع الحكومة المصرية ومؤسسات خاصة ونساهم في رؤية التنمية 2030، مشيرا إلى أنه هناك حملات لرفع الوعي بشأن الزيادة السكانية بالتعاون مع إتحاد الصناعات".

وأوضح: " مصر تعمل على قضايا خاصة بالمرأة منها تعزيز جهود تنظيم الأسرة، ولدينا جهود للقضاء على العنف ضد المراة، مضيفا: "حققنا الكثير بشان قضايا دعم المرأة  بالتعاون مع الحكومة المصرية".

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