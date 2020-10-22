محافظ المنيا: تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني (صناعي - تجاري – زراعي - مزدوج) للعام الدراسي 2020 - 2021، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.
أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تحديد درجات القبول بفصول (الخدمات -المهني)، بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة نظام الثلاث سنوات للعام الدراسي 2020/2021، كالتالي، صناعي فصول خدمات 190 بنين و190بنات، وفصول مهني 200 بنين و120 بنات، فصول خدمات مسائية مهني 180 بنين، و120 بنات، وللتعليم التجاري فصول خدمات 140 بنين و140 بنات، وللتعليم الزراعي، فصول خدمات 140 بنين، و140 بنات، وفصول مهني، 120 بنين، و120 بنات، وفصول خدمات مسائية 120 بنين، و120 بنات.
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كما تم تخفيض مجموع القبول بمدارس، فصول ملحقة المنيا المعمارية الزخرفية العسكرية (تعليم مزدوج)، في تخصص نجارة الأثاث بإدارة المنيا من المجموع طبقا للتنسيق وهو 210 الى 185، وفي فصول ملحقة المنيا الثانوية الزراعية العسكرية (تعليم مزدوج)، في تخصص صناعات غذائية بإدارة المنيا من المجموع طبقا للتنسيق وهو 210 الى 180، كما تم تخفيض درجات القبول بمدارس، سمالوط المعمارية الزخرفية بنين، من الحد الأدنى المعتم وهو 220 الى 209، ومدرسة اشروبة الفنية بنات التابعة لادارة بنى مزار التعليمية من 214 درجة الى 213 درجة.