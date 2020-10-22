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رياضة

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على النصر بالدوري السعودي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي التعاون السعودي أنه سعيد بالعودة للدوري السعودي، معربًا عن تمنياته بجعل الفريق في مصاف الأندية الكبيرة.

وحقق التعاون فوزًا على النصر بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21".

وأضاف كارتيرون، خلال تصريحات لفضائية KSA Sports، أن لاعبي التعاون كانوا "مدمرين" نفسيًا أثناء توليه تدريب الفريق، بعد تحقيق 11 خسارة في الموسم الماضي، وكانت مهمته في انتشال الفريق نفسيًا وبدنيًا.

وعن مباراة النصر، قال كارتيرون "ليس من السهل أن أخسر لاعبًا منذ بداية المباراة ثم أعود، ولكني قدرت أجعل اللاعبين يلعبون على الطريقة الممتازة، بأن نلعب على أعلى درجة، وطبقوا التكتيك طوال المباراة".

واستطرد "في الفترة الماضية، حاولت تغيير بعض الأمور لإن طريقة الفريق لم تكن جيدة، وعودة تاوامبا أنعشت الفريق، وسنسعى لتجهيز اللاعب، وفي الوقت القادم سيقدم المزيد".

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