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تعليم

امتحان قبول الطلاب المستجدين في قسم اللغة الإنجليزية بـ آداب عين شمس.. الأحد المقبل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس عن  موعد امتحان قبول الطلاب المستجدين بقسم اللغة الانجليزية، وهو الاحد الموافق 25- 10- 2020 الثانية عشرة ظهرا، في القاعة 415 بالاضافة الي احضار صورة شهادة الثانوية العامة قبل دخول الامتحان.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية اتبعت الإجراءات التي تحافظ على توصيل المعلومة للطالب دون تأخير في مواعيد المحاضرات.

وأضاف "مرتضى"، أن الطالب سيتمكن من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس ومع زملائه الطلاب، إضافةً إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم إعلانه عبر الموقع الرسمي للكلية، حيث تم إنشاء إيميلات رسمية يتعامل بها الطالب مع الموقع الرسمي بعد أن تم الاعتماد علي التعليم الهجين بالعام الدراسي 2020_2021.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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