AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

https://youtu.be/pN2vNf4J0YQ

تامر حسين: تشبعت بمدارس شعرية مختلفة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:52 م
تامر حسين
تامر حسين
Advertisements
قسم التوك شو
قال المطرب والشاعر تامر حسين، إنه عندما كان يبلغ من العُمر 16 سنة، لم يكن يستطيع تحديد ما يتميز فيه، ولكن ذوقه في الأغاني هو ما نفعه، موضحا أنه كان يتميز في اختيار الألحان وتبديلها في الأغاني.

وتابع في لقائه على برنامج على قناة ON: "كنت بجيب أغاني عبد الحليم وأغنيها بطريقة عمرو دياب اومحمد فؤاد أو محمد منير".

وأضاف: "القراءة هي التي فرقت معي ، فكنت أحب الشعراء وكُتبهم.. القراءة هي التي جعلت طريقتي في الكتابة مختلفة، وألا توجد لي أغنية شبه الأُخرى، فأنا بتغير من السنة إلى السنة في أسلوب الكتابة، فقد تشبعت بمدارس شعرية مختلفة".

وأشار إلى أنه حصل على ليسانس حقوق ، ومازال متمسكًا بهذه المهنة حتى الآن من أجل النقابة، ولكن أوقات الدراسة في الجامعة كانت تذهب كل إهتماماته إلى الغناء باستخدام الجيتار وكتابة الأغاني ، حتى إلتحق ب " كورال " الجامعة ، وأصبح لديه حوالي 5 أو 6 أغاني ذات شهرة عالية في الجامعة.

وأردف أنه لم يكن يتخيل أن يكون من أحد أفراد " الكرير الفني "، حيث " دخلت الوسط الفني في 2004 " من خلال المُلحن عمرو مصطفي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 أغاني سينجل تتنافس في موسم الصيف.. أبرزهم أماكن السهر

النجوم يتنافسون في موسم الصيف بالأغاني السينجل .. عمرو دياب يطرح أماكن السهر مع دينا الشربيني .. حسين الجسمي يتألق بالبنط العريض

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

عاصروا الراحل محمود رضا.. الجيل الأول من فرقة رضا للفنون الشعبية يؤدون حركات استعراضية على الهواء

قبيل ساعات من الاقتراع.. مرشح مجلس النواب بالأقصر يتنازل عن الانتخابات

مش ذنب الزمالك.. تامر أمين يعلق على تأجيل مباراة الرجاء المغربي.. فيديو

موسيماني يفوز بجائزة أفضل مدرب في جنوب أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. الأطعمة الجاهزة تصيب بمرض خطير.. 6 طرق للتخلص من التأتأة عند الأطفال.. ولقاء الخميسي تتألق بإطلالة رياضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للمقاصة بطلا لدوري الصالات .. صور

بعد نشوب مشاجرة بينهما.. امرأة غيورة تقتل حبيبها بالسكين

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر الأرجواني؟