تامر حسين: تشبعت بمدارس شعرية مختلفة

قال المطرب والشاعر تامر حسين، إنه عندما كان يبلغ من العُمر 16 سنة، لم يكن يستطيع تحديد ما يتميز فيه، ولكن ذوقه في الأغاني هو ما نفعه، موضحا أنه كان يتميز في اختيار الألحان وتبديلها في الأغاني.





وتابع في لقائه على برنامج على قناة ON : "كنت بجيب أغاني عبد الحليم وأغنيها بطريقة عمرو دياب ا ومحمد فؤاد أو محمد منير".





وأضاف: "القراءة هي التي فرقت معي ، فكنت أحب الشعراء وكُتبهم.. القراءة هي التي جعلت طريقتي في الكتابة مختلفة، وألا توجد لي أغنية شبه الأُخرى، فأنا بتغير من السنة إلى السنة في أسلوب الكتابة، فقد تشبعت بمدارس شعرية مختلفة".





وأشار إلى أنه حصل على ليسانس حقوق ، ومازال متمسكًا بهذه المهنة حتى الآن من أجل النقابة، ولكن أوقات الدراسة في الجامعة كانت تذهب كل إهتماماته إلى الغناء باستخدام الجيتار وكتابة الأغاني ، حتى إلتحق ب " كورال " الجامعة ، وأصبح لديه حوالي 5 أو 6 أغاني ذات شهرة عالية في الجامعة.



