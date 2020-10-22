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أخبار العالم

10 ملايين دولار مساعدات سعودية لانتشال السودان من فيروس كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ميس رضا
احتفل البنك الدولي بتدشين وإطلاق مشروع الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا COVID19 بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية مساء اليوم الخميس بقاعة الامدادات الطبية بالخرطوم بمنحة إجمالية قدرها 21.99  مليون دولار, ساهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار.


وأشاد وزير الصحة السودانى، أسامة عبد الرحيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للسودان في مختلف الاصعدة والمشروعات، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين .


وقال الوزير السوداني، إن علاقات البلدين أزلية ضاربة في الجذور يجمعها الدين والجوار والتاريخ والمستقبل المشترك.


وأعلن عن استمرار التنسيق مع الشركاء للاستعداد للموجة الثانية من كورونا.


 من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة «كورونا» بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية. 


وقال إن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم وبتوجيهات سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده بالوقوف بجانب الشعب السوداني عملت علي محاربة الجائحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفوضية العون الانساني، حيث انطلقت القوافل الطبية التضامنية عبر مركز الملك سلمان وشركائها المحليين لتصل لمختلف الولايات السودانية، واخرها (105 الف طن) من المستلزمات والمعدات الطبية سلمت لوزارة الصحة الشهر الماضي.

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