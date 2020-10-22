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تعليم

خدمة المجتمع بجامعة الأزهر تعلن جهودها خلال 3 أشهر وخطتها المستقبلية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:52 م
خدمة المجتمع بجامعة
خدمة المجتمع بجامعة الأزهر تعلن جهودها خلال 3 أشهر وخطتها
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محمد شحتة
عقدت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، اجتماعها الشهرى للجنة العليا برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام علي المستشفيات، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حيث ناقش الاجتماع ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وخطة اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وبين تقرير اللجنة خلال الاجتماع أنها عقدت عددًا من القوافل الطيبة التنموية والتوعوية والتي لقيت الاستحسان من قبل الأهالي بمحافظات شمال سيناء والمحروسة بالقاهرة، كما تم الموافقة علي الإعداد والتجهيز لقافلة بمحافظة الأقصر. 

كما تناول الاجتماع ما تم إنجازه بملف محو الأمية واتخاذ قرار لتحضير فتح فصول محو الأمية للطلبة، وتم تطبيق القرار بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار ومديرى الهيئة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وجار تحضير الاجتماع الخاص بتنفيذ هذا القرار بفرعي قلبي وبحرى خلال الشهر المقبل.

وبمناسبة العام الجامعي الجديد، تستعد اللجنة لتنظيم فعاليات علي مستوى الجامعة للتعريف بأنشطة اللجنة وأهدافها وكيفية التطوع والدورات التدريبية التي ستنظمها اللجنة خلال الشهر المقبل على مستوى الكليات بالتعاون مع بعض الجهات المعنية ومشاركة الطلبة  يتخلل ذلك بعض الأنشطة التنموية.

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