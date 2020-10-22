غزل المحلة: خالد عيد يدرس احتياجات الفريق ولم يتم الحديث مع لاعبين جدد

أكد حسام عزو نائب رئيس مجلس الإدارة نادي غزل المحلة والمشرف علي الفريق الأول لكرة القدم أنه لم يتم فتح باب المفاوضات بشكل رسمي مع اللاعبين، مشيرا إلي أن خالد عيد المدير الفني للفريق مازال يدرس احتياجات الفريق.





وأضاف عزو خلال تصريحاته لصدي البلد: خالد عيد مازال في مرحلة تحضير الأسماء لعرضها علي مجلس الإدارة وبدء المفاوضات وبالتالي لم يتم فتح الباب المفاوضات مع أحد.



