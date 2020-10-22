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بسام راضى: كورونا أثرت على تحقيق التكامل الاقتصادي في إفريقيا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:03 م
السفير بسام راضى
السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
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البهي عمرو
قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة التنسيقية بين الاتحاد الإفريقي و التجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة،  اليوم التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر الثانية. 

وكشف بسام راضي، أن القمة فى هذا العام كان من المقرر لها أن تعقد فى جنوب أفريقا أو احدى الدول الأفريقية ولكن فيروس كورونا تسبب فى عدم الإقامة بطريقتها الطبيعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على تحقيق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

ولفت إلى أن مصر تعتبر المركز الأول فى التجارب العلمية و التجارب السريرية فى الابحاث الخاصة بكورونا، و التاسعة عالميًا.

وأوضح أن مصر قدمت أطنانا من شحنات المستلزمات الطبية لمواجهة أزمة كورونا لـ 30 دولة، مؤكدًا أن هناك تحديا كبيرا يواجه الجميع وهو مواجهة أزمة فيروس كورونا.

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