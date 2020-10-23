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تعليم

لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسي الجديد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
أعلنت كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، عن جداول  توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2020-2021.

وللحصول على الجداول على الطالب زيارة هذا الرابط :

كما اعلنت الكلية عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 خلال هذا الرابط :
‏ view?usp=drivesdk
بالاضافة الى ذلك نوهت عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج الهندسة الزراعية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 عبر هذا الرابط :

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لطلاب زراعة القاهرة.. جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسى الجديد

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