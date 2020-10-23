لطلاب زراعة القاهرة.. تعرف على جداول المحاضرات العلمية والنظرية للعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، عن جداول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2020-2021.
وللحصول على الجداول على الطالب زيارة هذا الرابط :
كما اعلنت الكلية عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج اللغة الانجليزية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 خلال هذا الرابط :
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بالاضافة الى ذلك نوهت عن جدول توزيع المحاضرات النظرية و الحصص العملية لطلاب برنامج الهندسة الزراعية الفصل الدراسي الأول 2020-2021 عبر هذا الرابط :