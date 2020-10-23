ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة قبل بيعها للمواطنين في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (6299 عبوة عصائر – صلصة- كيك – حلويات – مياة معدنية – 296 كيلو جرام أرز، ملبن، شيكولاته، حلويات) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية .



