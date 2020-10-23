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بين الناس

رحاب تطلب سرعة استلام شقة الإسكان الاجتماعي بـ مدينة الشروق

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة رحاب محمد مجدى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين سرعة إجراء الحصول على  شقتها بالإسكان الاجتماعى.
 

وتقول فى رسالتها: أنا الإعلان الخامس القاهرة الجديدة وحولونى مدينة الشروق، وأجبرونى التحويل 75مترا بعد 90 مترا، خمس سنين بعانى، بالإضافة أنى مطلقة وأعول وحتى الآن كل شوية استعلام وأنا ورقى كله جاهز، وحاليا عايشة فى إيجار جديد وتكاليفه عالية. 

وأضافت: أنا عندى مفردات مرتب من محامى لكن هما كاتبين محاسب مش محامى وخلونى أعمل إعادة استعلام وده بيكلفتى 200 جنيه، وتم تحويلى على فرع بنك فى العاشر من رمضان، أكتر من 8مرات أروح ومفيش جديد، وأناشد بسرعة إجراء الحصول على شقتها لتخفيف أعباء دفع الإيجار.     

للتواصل مع القارئة
01067934642



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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