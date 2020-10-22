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محافظات

قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات.. 138 مرشحا يتنافسون على 9 مقاعد فى 4 دوائر بقنا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قبل ساعات من بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الأولى، تشهد محافظة قنا صراعا ساخنا بين المرشحين لاقتناص المقاعد الفردية، بجانب منافسة هادئة بين القائمتين المتنافسين للحصول على ثقة الناخبين.


القائمة التى تشهد منافسة هادئة حتى الآن، بين قائمتين تضمان كوادر من مراكز المحافظة المختلفة، يبلغ نصيب محافظة قنا منها ٩ مقاعد، يتنوع فيها تمثيل مراكز المحافظة بين القائمتين اللتين اختلفتا فى طريقة اختيار مرشحيها.


أما الصراع الحقيقى، فيدور على المقاعد الفردية، التى يبلغ نصيب محافظة قنا منها ٩ مقاعد، موزعة على ٤ دوائر انتخابية تضم كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث يتنافس عليها ١٣٨ مرشحا.


ففى الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة قنا، يتنافس ٣٧ مرشحا، للفوز بمقعدين، و الحصول على ثقة الناخبين الذين يمثلون قبائل و عائلات قنا المختلفة، فضلا عن منافسة بين غرب و شرق النيل.


أما الدائرة الثانية و مقرها مركز شرطة قوص، يتنافس فيها ٤١ مرشحا للفوز بمقعدين، و هو أعلى عدد مرشحين فى دوائر قنا الأربعة، و تشهد صراع عنيف بين ٣ مراكز ، نقاده غرب النيل و قوص و قفط شرق النيل.


فيما يتنافس فى الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، ٣١ مرشحا للفوز بـ ٣ مقاعد، تسعى كل مدينة ضمن مكونات الدائرة لاقتناص ما يمكن من مقاعد، لضمان تمثيلهم تحت قبة البرلمان.


أما الدائرة الرابعة"، ومقرها مركز شرطة فرشوط، فتضم مركزى فرشوط و أبوتشت، و يتنافس فيها ٢٩ مرشحًا للفوز بمقعدين، و تشهد منافسة ساخنة بين المدينتين لضمان حصول كل مركز على مقعد.


و يعتبر الكثير من المتابعين للعملية الإنتخابية، أن أكثر الدوائر سخونة فى الانتخابات المقبلة، الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادي، تليها الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة قنا.


جدير بالذكر أن المحافظة تضم ٦٧٠ لجنة فرعية موزعين على ٣٣٩ مركزا إنتخابيا، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الإنتخابات المقبلة ٢ مليون و٣٤ ألفا و ٣٧٣ مواطنا.


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