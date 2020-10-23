فرقة رضا للفنون الشعبية تقدم عروضا في مهرجان الجونة| تفاصيل

قال محمود صلاح مدير فرقة رضا للفنون الشعبية، إن مدربي فرقة رضا أصحاب الفضل الأصيل في إتمام الشكل النهائي لـ الرقصات والعروض الاستعراضية لأعضاء الفرقة.





وأضاف محمود صلاح في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "أحب رقصة النوبة لفرقة رضا كما أحب رقصة سماح النوبة".





وتابع محمود صلاح: "فرقة رضا للفنون الشعبية سوف تقدم عروضا في مهرجان الجونة السينمائي، وهناك عروض أخرى في محافظة الإسكندرية".





واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، الجيل الأول من أعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية والذين عاصروا الفنان الراحل محمود رضا.





وقال نبيل مبروك من أعضاء الجيل الأول للفرقة: "أعضاء الفرقة تزوجوا من بعضهم البعض بما يدل على الروح الطيبة المتواجدة بين أعضاء الفرقة، والفرقة كانت عائلة كبيرة".





كما قال محمد الجداوي عضو الجيل الأول لفرقة رضا للفنون الشعبية: " محمود رضا كان زميلا لي قبل تأسيس الفرقة، وكان يمارس رياضة الجمباز في نادي القاهرة، وكان يتم تنظيم حفلات رقص في النادي وبدأت معه في فرقة رضا للفنون الشعبية".





وأضاف محمد الجداوي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" معظم شباب الفرقة كانوا من طلبة الجامعات بما رفع من شأن الرقص الفلكلوري الشعبي وعبقرية محمود رضا في تصميم الرقصات تشعر المشاهد بـ مصرية الرقصات".