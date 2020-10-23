ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت قيمتها بــ 17.500 جنيه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية.



