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المسلماني يكشف آخر تطورات المشهد الانتخابي في أمريكا بين ترامب وبايدن

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، تفاصيل المشهد الانتخابي بأمريكا بين ترامب وبايدن في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال المسلماني خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "مشهد الانتخابات الأمريكية معقد خاصة في ظل جائحة كورونا".

وتابع المسلماني: "نتوقع مشاركة كبيرة ممن يطلق عليهم حزب الكنبة في الإنتخابات الأمريكية المقبلة، لافتا إلى أنه هناك إنقسام فكري وعقائدي قبل الإنتخابات الأمريكية.

وأوضح: "الكتلة الأسبانية تمثل نسبة كبيرة في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن الديمقراطيين لجأوا إلى المشاهير لدعهم في ماراثون الانتخابات".

ونوه إلى أن هناك جوانب فنية معقدة في الانتخابات الأمريكية، لكن هناك اعتقادا عند البعض أن انتخاب الرئيس الأمريكي حر مباشر، وهو ليس كذلك الأمر معقد بعض الشيء، مشيرا إلى أن التصويت بالبريد للمرة الأولى في الانتخابات الأمريكية سيجعل الانتخابات تنتهي في فترة أقصر مما كانت عليه في الماضي. 

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