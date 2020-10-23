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حوادث

للمطالبة بضبط الجناة .. ضحايا توظيف أموال يتجمهرون أمام شركة مستلزمات طبية بقنا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:48 ص
ضحايا توظيف الأموال
ضحايا توظيف الأموال
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يوسف رجب

تجمهر عشرات المواطنين، من ضحايا عملية نصب بطلها مرشح برلماني بمساعدة زوجته وشقيقه، أمام إحدي شركات المستلزمات الطبية التي يمتلكها بقنا.

ردد ضحايا عملية النصب، هتافات عديدة للتعبير عن غضبهم و استيائهم، منها " عايزين فلوسنا" و"النصابين أهم"، مطالبين بإعادة المبالغ التي تم دفعها للنصابين، والتى وصلت لـ ١٠ مليون جنيه من ١٨ مواطن لتوظيفها في توريد المستلزمات الطبية.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تمكنت من ضبط  سيدة بتهمة النصب على ١٨ مواطنا والاستيلاء على ١٠ مليون جنيه، بمساعدة زوجها مرشح سابق لانتخابات مجلس النواب بمدينة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا، يفيد بتقديم بلاغات من قبل عدد من المواطنين، ضد صفاء.أ، وزوجها طلعت.خ مرشح سابق لمجلس النواب وشقيقه وحيد، مدير مدرسة إعدادية، بتهمة النصب عليهم في مبلغ 10 ملايين جنيه.

و كشفت تحريات المباحث، أن المتهمين أقنعوا ١٨ شخصا بتوظيف أموالهم في توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات بنسب أرباح متغيرة منذ عامين، و حصلوا على أرباح لمدة ٨ أشهر، ثم توقفت الأرباح و اشتكى الجميع من تأخر الأرباح.

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للمطالبة بضبط الجناة .. ضحايا توظيف أموال يتجمهرون أمام شركة مستلزمات طبية بقنا
للمطالبة بضبط الجناة .. ضحايا توظيف أموال يتجمهرون أمام شركة مستلزمات طبية بقنا
للمطالبة بضبط الجناة .. ضحايا توظيف أموال يتجمهرون أمام شركة مستلزمات طبية بقنا

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