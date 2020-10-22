أخبار التوك شو.. هدى عبد الناصر تكشف كواليس خطاب التنحي.. الري: مستعدون لمواجهة مخاطر فصل الشتاء.. تامر أمين عن فيديو لورديانا البرازيلية: مش حلوة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عبر الـ 3 سنوات الماضية، لها سياسة ثابتة فى دعم الطلاب، فأى طالب ليس لديه قدرة على دفع المصروفات ندعمه، لأن هذا حقهم، فهذا واجب على الجامعة، وليس فضل والأهم أنه منذ 3 سنوات لم نطلب شهادة "بحث اجتماعى".





وأضاف الخشت خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، مع محمد على خير، منعنا شهادة الفقر ولا نعرض الطلاب للحرج بسبب المصروفات، وهناك مكاتب لدعم الطلاب، وقمنا بزيادة هذه المكاتب ببطاقة والده، وأيضا زاد عدد الطلاب الذين يتم دعمهم فى "البرامج المدفوعة".







