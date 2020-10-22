أخبار التوك شو.. هدى عبد الناصر تكشف كواليس خطاب التنحي.. الري: مستعدون لمواجهة مخاطر فصل الشتاء.. تامر أمين عن فيديو لورديانا البرازيلية: مش حلوة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار فيما يلي:
قالت هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إننا تفاجئنا بخطاب التنحي الذي ألقاه الزعيم بعد نكسة 5 يونيو 1967، معقبة: كان لدينا هزة قوية بسبب تلك الهزيمة التي حدثت.
وأضافت عبد الناصر خلال لقاء لها ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، قائلة: "مفيش مصري متهزش بالهزيمة" مشيرة إلى أن الغريب لم يحدث في أي تاريخ دولة أن يتمسك المواطنون بقائدهم على الرغم من الهزيمة التي حدثت.
التنمية المحلية: غرفة مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020
قال المهندس حسن يحيي رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بوزارة الري، إن قيادات الوزارة تواصل استعداداتها منذ نهاية شهر مايو الماضي لمواجهة مخاطر فصل الشتاء.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم خفض مناسيب المياه في المصارف، ومتابعة جاهزية المخرات لاستقبال المياه، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين جميع القيادات بالمحافظات وبعض الوزارات من أجل التصدي لأمطار الشتاء.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعى تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل للتواصل مع المصريين فى الخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التى تأتي من المصريين بالخارج عن طريق الواتس آب.
استنكر الإعلامي تامر أمين، الانتشار الكبير لـ فيديو رقص الراقصة البرازيلية لورديانا، قائلا:" الفيديو نزل على السوشيال ميديا وحقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين فقط".
وقال تامر أمين تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،:" الراقصة لورديانا كانت في محل كوافير وقررت الرقص في المحل وتم تصوير الفيديو ونشره على السوشيال ميديا ".
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن استعدادات المحافظات لانتخابات مجلس النواب 2020.
وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وجه كل المحافظين برفع درجة الاستعداد للتجهيز لانتخابات مجلس النوب المزمع عقدها في يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر.
عرضت قناة أكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح أن هناك تقريرا أمريكيا يفضح الدوحة، بعنوان " قطر طلبت من مراكز بحثية إصدار تقارير ضد مصر ودول المنطقة".
وجاء فى الفيديو أن قطر لا تتوقف عن عمل الفضائح و الجرائم، وأن قطر قدمت رشاوي لجامعات ومراكز بحثية بـ 760 مليون دولار فى العام، للتأثير على تقارير الأكاديمية وذلك من أجل أن تسير فى رؤية قطر والتى تدافع عن الجماعات الإرهابية تحت اسم الدفاع عن حرية حقوق الإنسان.
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عبر الـ 3 سنوات الماضية، لها سياسة ثابتة فى دعم الطلاب، فأى طالب ليس لديه قدرة على دفع المصروفات ندعمه، لأن هذا حقهم، فهذا واجب على الجامعة، وليس فضل والأهم أنه منذ 3 سنوات لم نطلب شهادة "بحث اجتماعى".
وأضاف الخشت خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، مع محمد على خير، منعنا شهادة الفقر ولا نعرض الطلاب للحرج بسبب المصروفات، وهناك مكاتب لدعم الطلاب، وقمنا بزيادة هذه المكاتب ببطاقة والده، وأيضا زاد عدد الطلاب الذين يتم دعمهم فى "البرامج المدفوعة".
قال الدكتور ألكسندر بورديروزا ساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إننا نعمل فى مختلف أنحاء العالم لتقديم الحماية للمرأة، مضيفا:" سعداء بالتعاون مع الحكومة المصرية".
وأضاف ألكسندر بورديروزا ساشا في مداخلة عبر زووم لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة " دي إم سي"، :" لدينا برامج لمواجهة الزيادة السكانية والعنف ضد المرأة"، مشيرا إلى أننا لدينا شراكة مع الحكومة المصرية ومؤسسات خاصة ونساهم في رؤية التنمية 2030 .
استضافت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، الجيل الأول من اعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية والذين عاصروا الفنان الراحل محمود رضا.
وطلبت منى الشاذلي من أعضاء الجيل الأول لفرقة رضا للفنون الشعبية تأدية مجموعة من الخطوات والحركات الراقصة لفرقة رضا على الهواء، ووافقوا على تأديتها على الفور .