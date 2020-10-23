محمود محي الدين: النقد الدولي يتعامل مع الأزمات كعلاج سريع المفعول وقصير المدى

قال الدكتور محمود محي الدين ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولي، إنه لم يتوقع الالتحاق بصندوق النقد الدولى و حصوله على المنصب، مؤكدًا أنه المنصب جاء بتزكية من مجموعة الدول العربية.





وأضاف محمود محي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه لم يخطط لذلك ولكن جاء بعد عمله ومجهود.





ولفت إلى أن أهداف البنك الدولى و الأمم المتحدة قد تكون متشابهة ولكن طريقة العمل بهما مختلفة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة أكثر شمولًا.





وأوضح محمود محي الدين أن صندوق النقد الدولي مؤسسة فريدة من نوعها لأنها تقوم بمتابعة الأداء الأقتصادية لكل دول العالم سواء كانت مشاركة فى برامج به أو لا.





وأشار إلى أن صندوق النقد ليس له علاقة بتمويل المشاريع و لكنه يتعامل بالسياسات النقدية و المالية العامة، و أن الصندوق يتعامل مع الأزمات كعلاج سريع المفعول وقصير المدي.





وكشف أن مجموعة الدول الممثلة بالصندوق سيصبح 190 دولة قريبًا فى شكل بعثات مقيمة، مؤكدًا أنها كانت من قبل 189 دولة.



