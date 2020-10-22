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ديني

الأزهر يطلق مسابقة فنية لطلاب المعاهد في الفن التشكيلي والخط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:52 م
الأزهر يطلق مسابقة
الأزهر يطلق مسابقة فنية لطلاب المعاهد في الفن التشكيلي والخط
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محمد شحتة
وافق اليوم الخميس، الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، على إطلاق مسابقة فنية جديدة لطلاب ومعلمي الأزهر الشريف في مجال (الفن التشكيلي - الخط العربي).

وتهدف المسابقة الي اكتشاف ودعم الموهوبين والمتميزين فنيا، كما تهدف لدعم روح الوطنية بين ابناء الأزهر، والتعبير عن قضايا المجتمع والمساهمة في طرح أفكار إبداعية لحلها مثل مشكلة الاسراف في استخدام المياه والدعوة الي ترشيد الاستهلاك ودعم الدولة في توعية المواطنين بالمشكلة.

كما تهدف المسابقة أيضا للتعبير عن الأحداث الجارية لانتشار (كوفيد ١٩) وأثر انتشاره وسبل الوقاية منه، واخيرا يبقي الخط العربي هدفا من أهداف الازهر في تأصيل الهوية الثقافية العربية والاهتمام بلغة القرآن الكريم لما لها من مكانة عالية واكتشاف ودعم الموهوبين والمتميزين في مجال الخط العربي.

تعقد المسابقة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واشراف هشام الرفاعي، مستشار التربية الفنية بقطاع المعاهد الأزهرية.

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