الأزهر يطلق مسابقة فنية لطلاب المعاهد في الفن التشكيلي والخط

وافق اليوم الخميس، الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، على إطلاق مسابقة فنية جديدة لطلاب ومعلمي الأزهر الشريف في مجال (الفن التشكيلي - الخط العربي).





وتهدف المسابقة الي اكتشاف ودعم الموهوبين والمتميزين فنيا، كما تهدف لدعم روح الوطنية بين ابناء الأزهر، والتعبير عن قضايا المجتمع والمساهمة في طرح أفكار إبداعية لحلها مثل مشكلة الاسراف في استخدام المياه والدعوة الي ترشيد الاستهلاك ودعم الدولة في توعية المواطنين بالمشكلة.



كما تهدف المسابقة أيضا للتعبير عن الأحداث الجارية لانتشار (كوفيد ١٩) وأثر انتشاره وسبل الوقاية منه، واخيرا يبقي الخط العربي هدفا من أهداف الازهر في تأصيل الهوية الثقافية العربية والاهتمام بلغة القرآن الكريم لما لها من مكانة عالية واكتشاف ودعم الموهوبين والمتميزين في مجال الخط العربي.



