أمريكا تفرض عقوبات على 3 كيانات إيرانية وقياديين في حزب الله اللبناني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 كيانات إيرانية وقياديين اثنين بمليشيا حزب الله اللبنانية.





وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أن القيادين بمليشيا حزب الله اللذان شملتهما العقوبات، مسؤولان عن تنفيذ أجندة إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في جميع أنحاء العالم.





وأوضح أن الكيانات حاولت التأثير على الانتخابات الأمريكية وزرع الفتنة بين جمهور الناخبين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات خبيثة تهدف إلى تضليل الناخبين الأمريكيين.





وأكد ضرورة الاستمرار في تحميل مليشيا حزب الله المسؤولية عن أفعالها الخبيثة.





وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أكد في وقت سابق، أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان بعد ساعات على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.





وقال شينكر، في تصريحات صحفية، "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد".





وأضاف: "سنواصل بغض النظر عن محادثات ترسيم الحدود (بين لبنان وإسرائيل) وبغض النظر عن تشكيل الحكومة".