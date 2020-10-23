_محافظ المنيا: تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني

_ تعليم الجيزة: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

_ اجتماع تنسيقي تعاونى بين مديريات التعليم والصحة والشباب في سيناء

_ فتح باب التطوع لـ المعلمين والموجهين لتقديم المناهج عبر قنوات التعليم الفني





وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني (صناعي - تجاري – زراعي - مزدوج) للعام الدراسي 2020 - 2021، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.



أوضح الدكتور صفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تحديد درجات القبول بفصول (الخدمات -المهني)، بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة نظام الثلاث سنوات للعام الدراسي 2020/2021، كالتالي، صناعي فصول خدمات 190 بنين و190بنات، وفصول مهني 200 بنين و120 بنات، فصول خدمات مسائية مهني 180 بنين، و120 بنات، وللتعليم التجاري فصول خدمات 140 بنين و140 بنات، وللتعليم الزراعي، فصول خدمات 140 بنين، و140 بنات، وفصول مهني، 120 بنين، و120 بنات، وفصول خدمات مسائية 120 بنين، و120 بنات.



كما تم تخفيض مجموع القبول بمدارس، فصول ملحقة المنيا المعمارية الزخرفية العسكرية (تعليم مزدوج)، في تخصص نجارة الأثاث بإدارة المنيا من المجموع طبقا للتنسيق وهو 210 الى 185، وفي فصول ملحقة المنيا الثانوية الزراعية العسكرية (تعليم مزدوج)، في تخصص صناعات غذائية بإدارة المنيا من المجموع طبقا للتنسيق وهو 210 الى 180، كما تم تخفيض درجات القبول بمدارس، سمالوط المعمارية الزخرفية بنين، من الحد الأدنى المعتم وهو 220 الى 209، ومدرسة اشروبة الفنية بنات التابعة لادارة بنى مزار التعليمية من 214 درجة الى 213 درجة.









أنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تجهيز 480 مدرسة على مستوى الإدارات، أستعدادا لاستخدامها كلجان في أنتخابات مجلس النواب، والتى ستقام يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.

وأكد حجازى، أنه تم عمل مظلات خارج اسوار المدارس وأماكن للاستراحات للمنتخبين وتوفير فصول لحفظ الصناديق بالمدارس بأبواب حديدية مامنه جيدا.



وأمر حجازي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية والتى تعمل على مدار اليوم للعمل على حل أى مشكلة تعوق العملية الانتخابية وعلى أن يكون متواجد بالمدرسة التى بها مقر انتخابى مدير المدرسة ومعاون خدمات لحل أى مشكلة .

وشدد حجازى على التعقيم اليومى قبل وبعد العملية الانتخابية ونظافة دورات المياه.

وأكد حجازى على جميع المعلمين والإداريين والعمال على ضرورة الأدلاء بأصواتهم فى العرس الانتخابي لأن صوتهم أمانة .





نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، اجتماعا تنسيقيا مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة مساء اليوم الخميس ، وذلك للتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقاية والآمنة من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩ ) .

حضر اللقاء حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، ممثلا عن التربية والتعليم ، و الدكتور طارق محمد شوكة وكيل وزارة الصحية ممثلا عن مديرية الصحة، و محسن كمال مدير إدارة خدمات الشباب ممثلا عن مديرية الشباب.

ومن البرنامج التدريبى للقيادات الرئاسية كل من: محسن كمال ، وكريم طه الفقى ، وأحمد شراب من العلاقات العامة بديوان عام المحافظة.

حيث تم التأكيد علي زيادة الوعي الصحي للطلاب وهيئة التدريس مع تقرير شامل للطالب فى حالة ارتفاع درجة الحرارة للطالب او مرض الطالب بأى مرض مع الراحة التامة له فى المنزل.

مع ضرورة الاهتمام بتغذية الطلاب وخاصة الطلاب الصغار من رياض الأطفال والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية. والتغذية السليمة، لتقوية جهاز المناعة.

كما تم التأكيد علي ضرورة ارتداء الكمامات سواء من الطلاب أو هيئة التدريس، والتنبيه على الطلاب غسل اليد بالماء والصابون دوما وكذلك التباعد الإجتماعي بين الطلاب وتعويد هم على عدم استخدام أدوات ات الغير من المستلزمات الدراسية مثل القلم _ الكراسة ..ألخ. كما أكد الحضور، على إدارات المدرسة توفير المياه بصفة مستمرة مع الإلتزام بتوفير حجرة عزل يتم فيها عزل الطالب المصاب لحين التعامل معه من قبل الكشف الطبى وعمل الإجراءات اللازمة.



مع قيام مديرية الصحة بتوفير حجرة عزل مجهزة لذلك بحيث يتم عزل الطالب المصاب وسوف تقوم مديرية الصحة ،بتوفير المختصين للعمل فى المدارس ، نظرأ لقلة عدد الزائرات الصحية بالمدارس مع التصرف بهدوء فى حالة وجود حالة مصابة.

وقد أعطي وكيل مديرية التربية والتعليم ،تعليماته لإدارة المتابعة للعمل باستمرار فى متابعة المدارس على مستوى تعليم شمال سيناء، مع الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الآمنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي سلامة ابنائنا الطلاب تعليم شما.



