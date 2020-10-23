مصرع سيدة صدمتها سيارة تريلا في طنطا

شهد الطريق الزراعي "طنطا _ القاهرة " أمام مدخل قرية ميت حبيش واقعة مصرع سيدة متأثرة بإصابتها عقب اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” حال عبورها طريق ميت حبيش البحرية بدائرة مركز طنطا، وتم نقلها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي لإسعافها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم المشرحة.









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول استقبال مستشفى المنشاوي العام سيدة في العقد الثالث من العمر تدعى “هبة”، مقيمة بقرية ميت حبيش البحرية، جثة هامدة، إثر إصابتها في حادث سيارة كما نقلت إلى مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.





وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وخصصت سيارة إسعاف لتسليم الجثمان إلى ذويه.





وتابع شهود عيان من أهالي قرية ميت حبيش بمركز طنطا أنها أثناء توجهها لشراء كراريس لطفلها وأثناء عبورها الطريق دهستها سيارة.



