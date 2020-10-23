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توك شو

يكذبون كما يتنفسون.. بالأدلة الإخوان المدبر الحقيقي وراء محاولة اغتيال عبد الناصر.. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:42 ص
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي إبراهيم عيسى بالأدلة ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الإخوان عاشوا حياتهم بالكذب، وهذا ما أكده بالادلة والمستندات .

وقال «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON» جماعة الإخوان كانت وراء محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكعادتهم أنكروا الواقعة وانها حادثة "مفبركة"، مؤكدا أن جماعة الإخوان قدمت أكثر من خطة لاغتيال الرموز الوطنية و الإخوان يكذبون كما يتنفسون.

وأضاف أن الإخوان متورطين حتى قمة رأسهم في محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، وهذا باعتراف قيادتهم وعلى رأسهم يوسف القرضاوي ومحمد راغب الذين سلموا السلاح الإخواني محمود عهبد اللطيف الذي قام بمحاولة الاغتيال في الإسكندرية.

وأوضح أن الإخوان عندما تمكنوا من حكم مصر اعترفوا وتباهوا بالواقعة وكأنهم لا يكذبون من قبل وتنصلوا نها كل هذه السنين، منوها إلى أن صاحب الواقعة كان مدربا على التصويب وتدرب على القتال في التنظيم السري، وكان هناك أكثر من خطة لاغتيال جمال عبد الناصر.

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