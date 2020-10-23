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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي لاكتشاف المواهب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي تحت عنوان عودة الروح والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وبحضور المخرج ورئيس المواسم خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي ، الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتورة نفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق وذلك على المسرح الخارجى لمركز الهناجر للفنون. 

قالت عبد الدايم إن المسرح المِصري يشهد في المرحلة الحالية حراكا ملفتا، يأْتي في القلب منه الاهتمام بالمواهب الشابة ، واشارت انه من خلاله تتشكل نواة الأجيال المسرحية التي تحمل الامل في تحقيق الإبداع الجاد والمتميز ، وأضافت أن دعم ورعاية المواهب الواعدة ياتى على اولويات إستراتيجية وزارة الثقافة بهدف تيسير كافة السبل لهم ليتمكنوا من التعبير عن ذاتهم وطرح أفكارهم وإطلاق العنان لخيالهم الفني ، مؤكدة ان مواسم نجوم المسرح الجامعي نواة للمبدعين المسرحيين وأحد المنصات الحافزة لإنتاج عروض جادة تشارك فى تحقيق الزخم الثقافي والفني واثراء ساحة المسرح المصرى .

في كلمته قال المخرج خالد جلال رئيس المواسم إن الجامعة منبع الطاقات الابداعية الواعدة مؤكدا  ان المواسم اصبحت فعالية ينتظرها شباب المسرح الجامعي على مستوى الجمهورية ، واشار ان جميع المشاركون فائزون بفرصة تقديم عرضهم على احد مسارح الدولة امام الجمهور ومكسب اخر للعرض الفائز بالمشاركة في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بشكل مباشر.

كما كرمت وزيرة الثقافة عدد من النجوم الذين جاءت بدايتهم من المسرح الجامعي وهم المخرج محمد الصغير، الفنانون شادى سرور،  محمد ثروت، محسن منصور، طارق عبد العزيز،  احمد امين، عمرو سعد و عمرو عبد الجليل.
  
يشار أن الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعى تضم 115 عرضا مسرحيا من جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، المستقبل، الإسكندرية، دمياط، بنها، المنصورة، بورسعيد، الفيوم وتم اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة والتي تكونت من النقاد باسم صادق، مي سليم، هند سلامة كما تضم لجنة تحكيمها كل من الفنان محمد دسوقي رئيسا وعضوية كل من الفنان إيهاب فهمي، الدكتور سمير شاهين، المخرج إسلام إمام والدكتورة مروة عودة . 

وكان حفل الافتتاح قد تضمن العرض المسرحي " لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن نص " فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج واخراج كريم شهدي من جامعة المستقبل .

جدير بالذكر أن العروض تقام  يوميا في السابعة مساءا من الخميس و حتي السبت 31 أكتوبر بمسرح مركز الهناجر للفنون .

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