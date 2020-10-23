فرقة رضا للفنون الشعبية تقدم عروضا فلكلورية مع منى الشاذلي

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية، من العروض الاستعراضية الأصيلة والجديدة للفرقة، وقدمت الفرقة عروض فلكلورية من كافة أنحاء الجمهورية وأبرزها رقصات من الصعيد. مجموعةالأصيلةفلكلوريةأنحاء





وقالت منى الشاذلي مقدمة برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حلقة اليوم رسالة احترام إلى الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا، ورحيله أعاد إحياء محبتنا لفرقة رضا ".





وتابعت :" تلك الفرقة ملأت مصر حركات ورقصات وقدمت الكثير من الوجوه الراقصة والمؤدية والمطربة.. فرقة رضا بها تعاقب أجيال كثيرة وساهمت في تخريج مواهب كثيرة في المجالات الموسيقية والغنائية والاستعراضية".





وأكملت منى الشاذلي: "أكبر نجاح حققه محمود رضا هو أنه جعل الرقص الاستعراضي الفلكلوري لوحة جميلة يحضرها كل أفراد الأسرة، وكانت فرقة رضا ظاهرة جديدة في الستينات والسبعينات".





وقالت: "حلقة اليوم بها الكثير من المتعة والبهجة والجمال ومستوحاة من جغرافيا ومساحة مصر بكل مناطقها".





كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الجيل الأول من اعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية والذين عاصروا الفنان الراحل محمود رضا.