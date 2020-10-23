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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23-10-2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك (التنمية الصناعية ،مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى الخليجى ، الكويتى الوطنى NBK، كريدى اجريكول، بلوم ، عودة ، مصر ، الاهلي ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس ، التجارى الدولى CIB، المصرى للتنمية الصادرات، عودة ، مصر ايران للتنمية ، التعمير والاسكان ) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الأهلى اليونانى، الاسكندرية، العربى الافريقى الدولى) 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ، المصرف العربى الدولى ) 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع

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