كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.





وضاعفت جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من (٤٠٠٠) آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.





وتعمل كوادر التطهير والتعقيم تزامنًا مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (٣٢٥) مترا مربعا (١٠) مرات يوميًا، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.





وتحقق (١٢٠) مهندسًا وفنيًا من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة *بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.





ووفرت الرئاسة العامة عبوات ماء زمزم معقمة، مع تواجد فريق إشرافي مهمته التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.





ونوهت إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.