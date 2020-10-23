AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
كيف يتم الاستعداد
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي
Advertisements
محمد شحتة
استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.

وضاعفت جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من (٤٠٠٠) آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.

وتعمل كوادر التطهير والتعقيم تزامنًا مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (٣٢٥) مترا مربعا (١٠) مرات يوميًا، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.

وتحقق (١٢٠) مهندسًا وفنيًا من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة *بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.

ووفرت الرئاسة العامة عبوات ماء زمزم معقمة، مع تواجد فريق إشرافي مهمته التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

ونوهت إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور
كيف يتم الاستعداد لصلاة الجمعة في الحرم المكي.. شاهد الصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من يخطب في الحرمين الشريفين اليوم.. تعرف على الشيخين

تعرف على أئمة المسجد الحرام في الصلوات الخمسة اليوم

خطبة الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

خطبة الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

السعودية: الجهني خطيبا للمسجد الحرام والبعيجان على منبر الحرم النبوي اليوم

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرم المكي والنبوي

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: الزمالك له مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

بايدن: ترامب أعطى شرعية لزعيم كوريا الشمالية

أول رد من باتشيكو بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

بعد نتائج فعالة.. أمريكا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

برفقة إيمي دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي