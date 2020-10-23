أبرزها البطاطس .. 5 مصادر لفيتامين سي

فيتامين c عنصر غذائي أساسي يعزز المناعة ويبقي العديد من الأمراض في مأزق. للوقاية من أي شيء من نزلات البرد والإنفلونزا إلى الأسقربوط. يحافظ على صحة الجلد والعظام والنسيج الضام ويساعد في التئام الجروح.





يمكن أن تساعدك هذه المغذيات أيضًا على امتصاص الحديد من طعامك.





يتوفر بشكل شائع في العديد من الأطعمة التي تتناولها يوميًا. ومع ذلك ، فإن معظم الناس يخطئون في النظر إلى الحمضيات فقط كمصدر لهذه المغذيات.









أن الليمون والبرتقال مصادر رائعة لفيتامين سي ، وكذلك بعض الأطعمة الأخرى المتاحة بسهولة. نعلم جميعًا أن الفواكه مثل الفراولة والكيوي والتوت والطماطم تحتوي على فيتامين سي. لكن هل تعلم أن العديد من الخضار هي أيضًا مصدر غني لهذه المغذيات، ندرج بعض المصادر المفاجئة للفيتامين. أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي لتعزيز الصحة.





البطاطس: هذه بالفعل مفاجأة. ستمنحك حبة بطاطس مخبوزة ما يقرب من 50 في المائة من الاحتياجات اليومية من هذه المغذيات.





البروكلي: كوب واحد من البروكلي المفروم سيمنحك أكثر من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي. أضف هذا الخضار إلى نظامك الغذائي.

الشمام: كوب واحد من مكعبات الكنتالوب يعطيك 60 ملليغرام من فيتامين سي في الواقع ، إنه أحد أكثر أنواع البطيخ المغذية.



