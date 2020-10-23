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فن

مفاجأة.. نجوم الأهلي والزمالك في برومو كليب "تاني راجعين" لـ وائل حسين..فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد زاهر
خطف البرومو التشويقي لكليب "تاني راجعين" للمطرب الشاب وائل حسين أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك عقب ظهور عدد من مشاهير كرة القدم من نجوم النادي الاهلي ونادي الزمالك مجتمعين. 

وظهرا نجما الأهلي هشام حنفى ومحمد فاروق بصحبة نجما الزمالك جمال حمزه كريم شحاته يجمعهم المطرب وائل حسين حيث يتضح من برومو العمل تلاقى أصدقاء الطفولة مرة أخرى بعد غياب فرضته عليهم طبيعة الأيام والمشاغل الحياتية. 

تم إطلاق البرومو علي يوتيوب وتردد أن فكرة الكليب قام بإعدادها كابتن وليد صلاح الدين لنبذ التعصب الكروي بين أفراد وجمهور قطبى الرياضة المصرية. 

اغنية "تانى راجعين" ل وائل حسين كلمات سعد جوده ولحن مصطفى باجيو وتوزيع عصمت صادق واخراج ومونتاج: ايهاب جوهر وتم تصوير مشاهده داخل  بارك بالشيخ زايد.

ومن المقرر ان يتم إطلاق الكليب خلال الأيام القليلة القادمة والذي يكشف عن المزيد من تفاصيل مشاركة نجوم الاهلي والزمالك بعمل فني.

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