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فن

في عيد ميلاد صلاح السعدني تعرف على أول عمل سينمائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان صلاح السعدني الذي قدم الكثير من الأعمال المميزة وشارك في أهم الأعمال الدرامية المصرية وهو مسلسل "ليالي الحلمية" الذي أنتج منه 6 أجزاء.

من خلال هذا التقرير تعرف على أول تجربة سينمائية للفنان صلاح السعدني.

ولد الفنان صلاح السعدني عام 1943 وحصل علي بكالوريوس كلية "زراعة" وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني ولكنه أثبت نفسه في التليفزيون أكثر من السينما.

صرح الفنان صلاح السعدني من خلال لقاء نادر له: "أن أول عمل سينمائي لي كان فيلم اسمه "شياطين الليل" وشاركت في الدور بسبب اعتذار الفنان حسن يوسف عن الفيلم وكنت متوترًا للغاية لأنني كنت أقف أمام عمالقة الفن وقتها الفنان فريد شوقي والسيدة أمينة رزق".

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