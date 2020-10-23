الرعد والبرق يضربان سماء مدينة دمنهور

.شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، منذ قليل، رياحا خفيفة مصاحبة برعد وبرق شديدين، ذلك على أنحاء متفرقة من المدينة

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي رفع درجة الاستعدادات القصوى لاحتمالية تعرض البلاد لحالـة من عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار كثيفة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء ۲۰۲۰/۱۰/۲۱،۲۰، وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة.

وجه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكهرباء و مياه الشرب، ومسئولى الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير التالية :- إلغاء كافة الإجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وبالمشاركة المجتمعية مع كافة الشركات لمواجهة تلك الظروف ومتابعة جاهزية كافة المعدات، المتابعة المستمرة لاعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

وشدد المحافظ، مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعی ومناسیب الترع والمصارف، تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعی، مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة،و مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال الرياح والأمطار، مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظأ على الأرواح والممتلكات.

أوضح محافظ البحيرة، أن مراجعة إنارة الطرق و الكبارى والمزلقانات والمعابر الغير آمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقًا مع مديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، والتأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعي والصرف الصحي والمستشفيات العامة، والتنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي لأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة، والتأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة .

أشار إلى أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن المدارس والمبانى الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال الامطار الغزيرة، بالإضافة إلى التأكيد من المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكباری وفتح الطرق وكذا المتابعة المستمرة للمواقع الرسمية للأرصاد الجوية على مدار الساعة وتوعوية للمواطنين للإبتعاد عن مواطن الخطورة.

كان قد شهدت مدينة رشيد، في الساعات الاولي من صباح مساء الخميس، سقوط أمطار غزيرة استمرت أكثر من نصف ساعة، أدت إلى غرق بعض الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية، اغلاق بوغاز وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

ومن جانبها سارعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بالدفع بسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمه الناتجة عن الأمطار لضمان سهولة مرور السيارات والمواطنين.

وأوضحت المهندسة سلوى ذكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، أن المدينة شهدت اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، موضحه أن تم الدفع بمعدات شفط المياه وإزالة المياه من الشوارع والميادين عقب الإنتهاء من سقوط الأمطار.

وأكدت رئيس مجلس المدينة، أن جميع الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية الآن خالية من آثار تجمع مياه الأمطار.

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