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فن

عمرو وهبة يكشف عن تدريباته تحت الماء

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل _شروق ابراهيم
شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره بنشر تدريباته تحت الماء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

وعلق عمرو على الصورة "تدريبات ما قبل تصوير فيلم ماكو واستنو الفيلم قريب فى السينمات، وسورى على النطه اللى فى نص الفيديو بس كان أول يوم تدريب والله" .

فيلم "ماكو" بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف‎.‎

‎"‎ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ‏وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة "سالم ‏إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في ‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات

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