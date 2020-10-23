عمرو وهبة يكشف عن تدريباته تحت الماء

شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره بنشر تدريباته تحت الماء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".







وعلق عمرو على الصورة "تدريبات ما قبل تصوير فيلم ماكو واستنو الفيلم قريب فى السينمات، وسورى على النطه اللى فى نص الفيديو بس كان أول يوم تدريب والله" .





فيلم "ماكو" بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف‎.‎





‎"‎ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ‏وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة "سالم ‏إكسبريس" الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في ‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات