بدل المقلي والمسلوق.. طريقة عمل البيض السحاب





يعتبر البيض أيضًا أحد أكثر الأطعمة تنوعًا في العالم، هناك العديد من الطرق اللذيذة لطهيها. هل تشعر بالملل من وصفات البيض المسلوق أو المقلي؟ جرب البيض السحابي الرقيق





المكونات



3 بياض بيض

زيت نباتي للفرشاة

3 صفار بيض

ملح وفلفل حسب الرغبة

مسحوق الفلفل الأحمر (اختياري)

كيف تستعد

الخطوة 1

افصلي الصفار عن البياض واخفقي بياض البيض في وعاء كبير لمدة دقيقتين حتى تتشكل قمم متيبسة. اتركه جانبا.

الخطوة 2

ادهن صينية الخبز بالزيت برفق. الآن ، انقل بياض البيض على الصينية وقسمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية. انتشر باستخدام ملعقة لتشكيل شكل يشبه السحابة (حوالي 1 بوصة سميكة). اصنع حفرة صغيرة في وسط سحابة بياض البيض لصفار البيض.

الخطوه 3

يُخبز بياض البيض في فرن محمّى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 5 دقائق. ثم أخرجيها من الفرن وضعي صفار البيض وسط بياض البيض ، وتبليه بالملح والفلفل ومسحوق الفلفل الحار.

الخطوة 4

أعد الصينية إلى الفرن واخبزيها لمدة 3-4 دقائق أخرى.

الخطوة الخامسة

أخرج البيض السحابي من الفرن وانقله إلى طبق تقديم وقدم ساخنًا. يمكنك جعل صفار البيض سائلًا أو حسب تفضيلاتك.

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب فهي محملة بالبروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة والعديد من العناصر الغذائية النزرة.