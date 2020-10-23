AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدل المقلي والمسلوق.. طريقة عمل البيض السحاب

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب فهي محملة بالبروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة والعديد من العناصر الغذائية النزرة. 

يعتبر البيض أيضًا أحد أكثر الأطعمة تنوعًا في العالم، هناك العديد من الطرق اللذيذة لطهيها. هل تشعر بالملل من وصفات البيض المسلوق أو المقلي؟ جرب البيض السحابي الرقيق 

المكونات 

3 بياض بيض

زيت نباتي للفرشاة

3 صفار بيض

ملح وفلفل حسب الرغبة

مسحوق الفلفل الأحمر (اختياري)

كيف تستعد

الخطوة 1

افصلي الصفار عن البياض واخفقي بياض البيض في وعاء كبير لمدة دقيقتين حتى تتشكل قمم متيبسة. اتركه جانبا.

الخطوة 2

ادهن صينية الخبز بالزيت برفق. الآن ، انقل بياض البيض على الصينية وقسمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية. انتشر باستخدام ملعقة لتشكيل شكل يشبه السحابة (حوالي 1 بوصة سميكة). اصنع حفرة صغيرة في وسط سحابة بياض البيض لصفار البيض.

الخطوه 3

يُخبز بياض البيض في فرن محمّى على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 5 دقائق. ثم أخرجيها من الفرن وضعي صفار البيض وسط بياض البيض ، وتبليه بالملح والفلفل ومسحوق الفلفل الحار.

الخطوة 4

أعد الصينية إلى الفرن واخبزيها لمدة 3-4 دقائق أخرى.

الخطوة الخامسة

أخرج البيض السحابي من الفرن وانقله إلى طبق تقديم وقدم ساخنًا. يمكنك جعل صفار البيض سائلًا أو حسب تفضيلاتك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الدونات ب8 طرق مختلفة

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل بيض بالطماطم والفلفل

طريقة عمل إنجل بأي كراست المارينج

طريقة عمل تورتة بالمانجو والقشطة

طرق تسوية البيض المقلى

ترشيحاتنا

أول رد من باتشيكو بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

هناك شخص ثالث .. فيديو يثير الرعب على تيك توك بعد ظهور جسم يحترق به .. فيديو

الحياة معك هي الحياة .. أحمد فلوكس يتغزل في زوجته

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول الشامل

بايدن: ترامب أعطى شرعية لزعيم كوريا الشمالية

القنصل الروسي يعلن خبرا سارا للمصريين .. وتامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

AdvertisementS

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

صحة البرلمان: نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر

تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

هناك شخص ثالث .. فيديو يثير الرعب على تيك توك بعد ظهور جسم يحترق به .. فيديو

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

حسن شاكوش يوضح حقيقة القبض عليه .. فيديو

لن يمنعه بل سيقتله .. ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .. صور

أفضل دعاء يوم الجمعة .. اغتنم الفرصة قبل غروب الشمس

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد