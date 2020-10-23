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أخبار العالم

ترامب في آخر مناظرة مع بايدن: لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزًا خلال أسابيع. 

وأضاف ترامب خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن: "لدينا لقاح لفيروس كورونا جاهز وستتولى المؤسسة العسكرية توزيعه قريبا".

وتابع: " أغلقنا أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني".

وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".

ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ويشكّل هذا الرقم نحو 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.

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