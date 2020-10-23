ترامب: فيروس كورونا سيزول وقد اقتربنا من التغلب عليه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فيروس كورونا سيزول وإن الولايات المتحدة قد اقتربت من التغلب عليه.





وأضاف ترامب خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن: "ثمة فرصة للحصول على لقاح فيروس كورونا خلال أسابيع ولكن لا توجد ضمانات".





وتابع: "عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد وسيكون لدينا اكثر من مئة مليون جرعة".





واستطرد: "نسبة الوفيات جراء جائحة كورونا تراجعت إلى 85 في المائة".





وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



