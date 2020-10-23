AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تختبر كلبها وتراقبه بكاميرات أثناء غيابها .. واكتشفت المفاجأة .. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
قررت سيدة صينية اختبار مدى وفاء كلبها أثناء غيابها عن المنزل ، فقامت بتثبيت كاميرات للمراقبة في المنزل في كل مكان وربطتها بهاتفها لترى ما يقوم به الكلب بعد خروجها. 

حسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة تفاجأت برد فعل الكلب بعد خروجها من المنزل و حتى عودتها يقوم بترقبها خلف باب المنزل وحينما يسمع أي صوت بالقرب من الباب يقفز ظنا بأنها هي.

رصدت الكاميرات موقفا آخر، فقد شاهدت السيدة رد فعل كلبها حينما سمع الباب يطرق وبعد أن وقف خلف الباب شعر أن رائحة الشخص لا تشبه رائحة مالكته فابتعد وعاد إلى النافذة التي يترقب فيها مالكته للعودة. 

جدير بالذكر أن الكلب حينما يشعر بصوت المفاتيح الخاصة بمالكته يجري لانتظارها بسعادة عارمة خلف الباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. ضابطة أمريكية تطلق النار صوب رأس كلب شرس بعد هجومه على كلبها

حادث مأساوي.. كلب متوحش يهاجم طفلة

كلب وفي يقفز على سيارة إسعاف للحاق بمالكه المريض إلى المستشفى.. شاهد

لا يعرف الرحمة| القبض على شاب حرق كلبه في علبة بلاستيك.. صور

ترشيحاتنا

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

أخبار الفن.. تراشق أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان مستمر.. تفاقم أزمة تكريم ممثل يدعم الصهيونية بمهرجان الجونة

المسلماني يكشف آخر تطورات المشهد الانتخابي في أمريكا بين ترامب وبايدن

مش ذنب الزمالك.. تامر أمين يعلق على تأجيل مباراة الرجاء المغربي.. فيديو

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على النصر بالدوري السعودي

في عيد ميلاده.. 9 معلومات لا تعرفها عن عمدة الدراما صلاح السعدني

AdvertisementS

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

مش حلوة.. تامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

المشير طنطاوي.. تدشين الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط بـ قناة السويس غدا

أنا نمبر 1 | شاهد هاني شاكر يغني "بنت الجيران" ويقلد حسن شاكوش

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

بعد شراء المنزل بسنوات .. رجل يكتشف غرفة سرية فيه .. صور

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على النصر بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي