سيدة تختبر كلبها وتراقبه بكاميرات أثناء غيابها .. واكتشفت المفاجأة .. فيديو





حسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن السيدة تفاجأت برد فعل الكلب بعد خروجها من المنزل و حتى عودتها يقوم بترقبها خلف باب المنزل وحينما يسمع أي صوت بالقرب من الباب يقفز ظنا بأنها هي.





رصدت الكاميرات موقفا آخر، فقد شاهدت السيدة رد فعل كلبها حينما سمع الباب يطرق وبعد أن وقف خلف الباب شعر أن رائحة الشخص لا تشبه رائحة مالكته فابتعد وعاد إلى النافذة التي يترقب فيها مالكته للعودة.





جدير بالذكر أن الكلب حينما يشعر بصوت المفاتيح الخاصة بمالكته يجري لانتظارها بسعادة عارمة خلف الباب.

قررت سيدة صينية اختبار مدى وفاء كلبها أثناء غيابها عن المنزل ، فقامت بتثبيت كاميرات للمراقبة في المنزل في كل مكان وربطتها بهاتفها لترى ما يقوم به الكلب بعد خروجها.