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سيارات

فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
فيات باندا تحتفل
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40..صور
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قسم السيارات
احتفلت شركة فيات الايطالية العريقة بمرور 40 عام على إصدار نسختها باندا، والتي صدرت لأول مرة عام 1980، واستطاعت باندا الحفاظ على مكانتها داخل الأسواق لتنفرد بتصميمها المميز، الذي جعلها واحدة من أفضل سيارات المدينة.
 
أضافت فيات بضعة تحديثات للسيارة بإصدار رياضي، وذلك لتناسب العملاء الذين لديهم أسلوب حياة نشط، تضمنت التحديثات عجلات ذات لونين قياس 16 بوصة، تجمع بين اللونين الأسود والأحمر لتضيف لمسة فنية لـ Panda Sport.

و زودت الشركة أيضًا للسيارة طلاء جديد باللون الرمادي المطفي، اضافة إلى سقف أسود اختياريًا، كما يمكن الحصول على هذه النسخة بطلاء أسود لامع، وتستكمل التغييرات من الخارج بشعار "Sport" المطلي بالكروم الموجود على الرفارف الأمامية للسيارة.

تميزت المقصورة الداخلية بلمسات شبابية رائعة، تتوسط قمرة القيادة شاشة جديدة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة الخاصة بالطرق، مدعمة براديو رقمي و أحدث أنظمة التواصل مثل نظامي "Apple CarPlay" و "Android Auto"، كما تمتعت أيضًا بأبواب مغطاة بالجلد المدمج، و بطانة للسقف الداخلي باللون الأسود وتكمل بمقاعد يتصدر الجزء العلوي لها باللون الرمادي الداكن، بالاضافة إلى مقود حركة مزود بأحدث وسائل التحكم، مغلف بخامة الجلد مع لمسة فنية بخياطة حمراء. 

بالإضافة لمحرك هجين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر، ينتج طاقة تقدر بـ 70 حصان، 52 كيلو واط، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، ومع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، كان الجيل الحالي من فيات باندا السيارة الأكثر مبيعًا في السوق المحلية الإيطالية لمدة ثماني سنوات على التوالي، بالرغم من كونها نموذجًا قديمًا، إلا أن السيارة ذات الحجم الصغير مازالت تحافظ على  أفضل حصة لها في السوق منذ إطلاق الجيل الحالي.
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور
فيات باندا تحتفل بعيد ميلادها الـ40 .. صور

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