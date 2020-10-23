مظلوم .. جماهير أرسنال تشيد بأداء محمد النني بالدوري الأوروبي

أشادت جماهير أرسنال الإنجليزي ، بالمستوى الذي قدمه محمد النني لاعب وسط الفريق أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي.
وقدم محمد النني أداءًا مميز مع فريق أرسنال وشارك بالمباراة كاملًا وساعد فريقه في قلب الطاولة على رابيد فيينا بالدوري الأوروبي
وجاءت أبرز إشادات الجماهير عبر تغريدات علي تويتر كالتالي :
كتب أحدهم : " النني لاعب جيد وكان رائع اليوم ".
وكتب آخر : " النني قدم أداء مميز للغاية ويستحق التواجد بالتشكيل الأساسي دايمًا ".
واختتم آخر : " لاعب مظلوم ، فهو لاعب جيد ولم يقدر بالشكل الكافي ".
يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي قد فاز بهدفين لهدف على حساب رابيد فيينا بالجولة الأولى من الدوري الأوروبي.