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سيارات

بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
بعد توقف دام لـ10
بعد توقف دام لـ10 سنوات..Hummer تعود من جديد
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قسم السيارات
كشفت شركة المحركات الأمريكية العملاقة Hummer المملوكة لجنرال موتورز عن نسختها الجديدة كليًا، بعد فترة توقف كبيرة دامت لأكثر من 10 سنوات، من خلال عملاق يدخل عالم المحركات الكهربائية، ولكن بمواصفات قوية كعادة طرازات Hummer المعروفة.

لمحت الشركة عن سيارتها الجديدة GMS Hummer من خلال فيديو تشويقي في أوائل هذا العام، دارت الشائعات الكثيرة حول عودة هامر بمواصفات كهربائية خارقة، والتي تضمنت أن النسخة الجديدة سوف تحصل على محرك قوي يولد طاقة قدرها 1000 حصان وعزم يبلغ 15592 نيوتن متر، ولكن من المحتمل أن تنتج المحركات الكهربائية ما يقرب من 800 حصان و عزم دوران يبلغ 1.085 نيوتن متر، وهو رقم مثير  للإعجاب إذا تمسكت به جنرال موتورز.

جعل التصميم الرائع للسيارة البيك اب شخصية واضحة، فتميزت هامر بمقدمة مختلفة للغاية عن اصداراتها السابقة، من خلال المصابيح الأمامية الغير تقليدية والتي تتوسطها كلمة Hummer المنفصلة ليتخذ كل حرف مكان خاص به مفصول بـ6 شرائح "شبكية" عمودية، تبرز كل حرف من أحرف هذه العلامة التجارية القوية بمظهر جديد.

و امتلكت أيضًا مصابيح ضباب مثبتة على الصادم الأمامي يتوسطه في الأسفل قاطرتين كبيرتين، بينما السقف المكشوف للسيارة جعلها أكثر متعة من حيث الأداء المطلوب، وتعد إضافة جديدة لهامر انتاج أول طراز كهربائي بهذا التصميم الفريد.

يتمتع الصندوق الخلفي بمساحة مناسبة، وصمم خلفة مخرج شحن صغير، كما ضم أيضا صندوق السيارة غطاء الأمتعة الذي يعمل بالطاقة، يؤمن البضائع ويحسن الديناميكا الهوائية عند الحاجة، محفور بداخلة علامة H المميزة.

تتمتع قمرة القيادة باسلوب متقدم للغاية من الناحية التقنية بما يلائم موقع الشاحن المتميز، فيتوسط مقصورة GMS Hummer شاشة معلومات وترفيه ضخمة مقاس 13.4 بوصة، ومجموعة أدوات رقمية داخل حزمة العدادات بلغ قياسها 12.3 بوصة، ويبدو أن هناك ثورة من الوظائف هذه الأنظمة ، زودت ايضا السيارة بكاميرات UltraVision امامية وخلفية سفلية والتي تعرض منظرًا مباشرًا للطريق الأمامي والخلفي وايضا أسفل الشاحنة، لتتيح سهولة الاصطفاف وكشف مجريات الأمور على الطرق.
بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور
بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور
بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور
بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور
بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور
بعد توقف دام لـ10 سنوات .. Hummer تعود من جديد أكثر قوة..صور

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