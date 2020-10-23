انتخابات النواب غدا.. 5 ملايين مواطن بالجيزة يختارون 25 برلمانا

ينطلق غدا السبت المارثون الانتخابي فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بمحافظة الجيزة والتى يصوت فيها نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب.





تضم محافظة الجيزة 12 دائرة وتشمل 25 قسم ومخصص لها 25 مقعد دائرة أبو النمرس 22 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أطفيح 13 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة أول أكتوبر 50 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة إمبابة 19 مرشحا ومخصص لها مقعدين.





اما دائرة البدرشين 28 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة الجيزة 19 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الصف 18 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة العمرانية 35 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الوراق 61 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة بولاق الدكرور 54 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كرداسة 12 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة منشأة القناطر 31 مرشحا ومخصص لها مقعدين.