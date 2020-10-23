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سيارات

كاديلاك تستعرض قدرات اسكاليد 2021 .. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
كاديلاك تستعرض قدرات
كاديلاك تستعرض قدرات اسكاليد 2021..فيديو
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قسم السيارات
كشفت شركة كاديلاك الأمريكية الشهيرة منذ فترة عن سيارتها الجديدة اسكاليد موديل 2021، والتي تتميز بمظهر عملاق اتسم بالقوة الخارجية، و أيضًا القدرات الداخلية المبهرة مستخدمة أحدث التكنولوجيا المتطورة لتليق بواحدة من أعظم العلامات التجارية حول العالم.

استعرض محبي السيارة كاديلاك في مقطع فيديو عبر يوتيوب إمكانيات هذه السيارة وعرض العديد من المواصفات الخاصة لها، حيث زودت بمحرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة قدرها 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، ومن المفترض أن تقدم نسخة أخرى من المحركات من طراز "ديوراماكس" تيربو مكون من 6 أسطوانات سعة 3 لتر، لينتج قوة تقدر بـ277 حصان، وعزم دوران يبلغ 624 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما زودت ايضا بنظامي الدفع الخلفي والكلي.

تميزت السيارة بتصميم خارجي فريد ويتمثل ذلك من خلال الشبكة الأمامية العريضة، ومصابيح LED أمامية تتسم بالمظهر النحيف، بخلاف مصابيح الضباب الطولية، تألقت أيضًا بمواصفات خاصة من حيث طول السيارة والذي بلغ  5.766 مم، مقارنة بـ 5.382 مم للإصدار القياسي، كما امتلكت قاعدة عجلات طولها 3.407 مم، مقارنة بـ 3.071 مم للإصدار القياسي.

حصلت أيضًا على فتحة سقف ذات طابع بانورامي للتمتع بقيادة فريدة، وشاشة عدادات ضخمة مزودة بكاميرا 360 لكشف الطريق، وشاشة قياسية لعرض انظمة الملاحة والوسائط المتعددة، كما تميزت بتقنيات متعددة لعرض مستوى أداء عجلات القيادة، بخلاف بضعة تجهيزات اخري كأنظمة التعليق، وأنظمة صعود الشواهق والمرتفعات، كما ضمت برنامجًا متطورًا لخوض المنحدرات.

وبفضل كل هذه الأنظمة تستطيع كاديلاك اسكاليد 2021 خوص العديد من تحديات الطرق الوعرة، وكونها سيارة مرتفعة فقامت الشركة بتصنيع درجة صعود أوتوماتيكية لكابينة السيارة، تفتح وتغلق عند ارسال أمر تفعيلها، تصلك داخل مقصورة القيادة للانطلاق برحلتك.

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