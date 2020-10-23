وصفة لعلاج تقرحات الفم فورا





وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التغلب على هذه الحالة. ولكن إذا استمرت لفترة طويلة ، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب.





اشطف فمك ببيروكسيد الهيدروجين.

هذا يوقف آلام تقرحات الفم وكذلك يطهر المنطقة. يمكن أن يمنع المزيد من الاختراق دون التسبب في أي ضرر للبكتيريا الصحية في فمك. لكن عليك أن تكون حريصًا على عدم البلع أثناء المضمضة لتجنب اضطراب المعدة. كل ما عليك فعله هو خلط كميات متساوية من الماء وبيروكسيد الهيدروجين واستخدام هذا كغرغرة للفم مرتين في اليوم. سوف يشفي ويمنع تقرحات الفم وفقا ل thehealthsite.

يعانى معظمنا من تقرحات الفم في وقت ما. عادة ما تكون هذه صغيرة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. في بعض الأحيان ، قد تكون قرح الفم أكبر وتستغرق أسابيع لتختفي. الأسباب كثيرة ، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص التغذية وانخفاض المناعة. ردود الفعل التحسسية تجاه الطعام قد تسبب أيضًا هذه الحالة مثل الإجهاد والالتهاب. قد تؤدي أيضًا مشاكل الجهاز الهضمي ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، واضطرابات الأمعاء.