AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وصفة لعلاج تقرحات الفم فورا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعانى معظمنا من تقرحات الفم في وقت ما. عادة ما تكون هذه صغيرة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. في بعض الأحيان ، قد تكون قرح الفم أكبر وتستغرق أسابيع لتختفي. الأسباب كثيرة ، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص التغذية وانخفاض المناعة. ردود الفعل التحسسية تجاه الطعام قد تسبب أيضًا هذه الحالة مثل الإجهاد والالتهاب. قد تؤدي أيضًا مشاكل الجهاز الهضمي ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، واضطرابات الأمعاء.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك في التغلب على هذه الحالة. ولكن إذا استمرت لفترة طويلة ، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب.

اشطف فمك ببيروكسيد الهيدروجين.

هذا يوقف آلام تقرحات الفم وكذلك يطهر المنطقة. يمكن أن يمنع المزيد من الاختراق دون التسبب في أي ضرر للبكتيريا الصحية في فمك. لكن عليك أن تكون حريصًا على عدم البلع أثناء المضمضة لتجنب اضطراب المعدة. كل ما عليك فعله هو خلط كميات متساوية من الماء وبيروكسيد الهيدروجين واستخدام هذا كغرغرة للفم مرتين في اليوم. سوف يشفي ويمنع تقرحات الفم وفقا ل thehealthsite.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد القرنفل لجميع أجزاء الجسم

فوائد عرق السوس المغلي للنساء والرجال.. تعرفي عليها

يحارب السرطان وعسر الهضم.. كوب من هذا المشروب السحري يومياً

يعالج عسر الهضم.. فوائد غير متوقعهة لشاي "جذور عرق السوس"

بعد مرض بسمة وهبة.. أمراض ينتج عنها نقص الوزن تعرف عليها

علاج تقرحات الفم.. أدوية وعادات منزلية سهلة

ترشيحاتنا

قبيل ساعات من الاقتراع.. مرشح مجلس النواب بالأقصر يتنازل عن الانتخابات

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد

فيديو جراف.. علماء آثار يكشفون مفاجأة بـ الهرم الأكبر

المسلماني يكشف آخر تطورات المشهد الانتخابي في أمريكا بين ترامب وبايدن

AdvertisementS

سرقت فرحتي .. فتاة تصاب بالانهيار في حفل زفافها بعد رؤية زوجة أخيها .. صور

مش حلوة.. تامر أمين: فيديو لورديانا البرازيلية حقق نصف مليون مشاهدة في ساعتين

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

المشير طنطاوي.. تدشين الكراكة الأكبر بالشرق الأوسط بـ قناة السويس غدا

أنا نمبر 1 | شاهد هاني شاكر يغني "بنت الجيران" ويقلد حسن شاكوش

بشرى سارة لجماهير الأحمر.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

بسبب إصابة فان دايك بالصليبي .. استبعاد حكم فار مباراة ليفربول وإيفرتون حتى نهاية الموسم

عواصف رعدية تضرب شواطئ الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار.. صور

بعد شراء المنزل بسنوات .. رجل يكتشف غرفة سرية فيه .. صور

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على النصر بالدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تكشف النقاب عن سيارة الأجنحة الخارقة.. صور

غير قادر على البقاء| اصطياد ثعبان نادر بـ رأسين منفصلين.. شاهد

طريقة عمل فرنش توست بالجبن والسلامي