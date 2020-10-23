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أخبار العالم

بايدن: ترامب أعطى شرعية لزعيم كوريا الشمالية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي أعطى شرعية لزعيم كوريا الشمالية. 

وأضاف خلال مناظرته الثانية والأخيرة مع ترامب: " أوباما رفض لقاء زعيم كوريا الشمالية".

وتابع: "يجب التركيز على مساعدات العائلات الأمريكية بدلا من الحديث عن عائلتي أو عائلة ترامب".

وقال: "الرئيس ترامب يتحدث عن عائلتي ولا يريد التطرق إلى الشعب الأمريكي".

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".

ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أمريكي بأصواتهم وفق المنظمة المستقلة "ايليكشنز بروجيكت" ويشكّل هذا الرقم نحو 30 بالمئة من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016.

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