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منوعات

هناك شخص ثالث .. فيديو يثير الرعب على تيك توك بعد ظهور جسم يحترق به .. فيديو

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اثار مقطع فيديو تداوله الرواد عبر تيك توك لفتيات كانت تغني ، و لاحظ الرواد وجود وجه لشخص أو كائن آخر في الصورة و لكن يبدو و كأنه يحترق . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن مقطع فيديو متداول على تيك توك يثير الحيرة و الرعب بين الرواد بسبب وجود وجه غريب لونه أحمر ظهر في خلفية الصورة . 

لفت إنتباه رواد تطبيق تيك توك وجود شخص آخر وهه لونه أحمر ، ففي البداية ظنوا أنها مزحة إلا أن الفتيات أكدت أنه كن وحدهن في المنزل في ذلك اليوم اثناء تصوير الفيديو . 

جدير بالذكر أن الفتيات اصيبوا بحالة من الرعب بعد أن تابعوا التعليقات ، و شاهدوا الفيديو مرة آخرى و بالفعل تأكدوا من وجود جسم غريب ظهر خلفهم . 

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