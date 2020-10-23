هناك شخص ثالث .. فيديو يثير الرعب على تيك توك بعد ظهور جسم يحترق به .. فيديو





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن مقطع فيديو متداول على تيك توك يثير الحيرة و الرعب بين الرواد بسبب وجود وجه غريب لونه أحمر ظهر في خلفية الصورة .





لفت إنتباه رواد تطبيق تيك توك وجود شخص آخر وهه لونه أحمر ، ففي البداية ظنوا أنها مزحة إلا أن الفتيات أكدت أنه كن وحدهن في المنزل في ذلك اليوم اثناء تصوير الفيديو .





جدير بالذكر أن الفتيات اصيبوا بحالة من الرعب بعد أن تابعوا التعليقات ، و شاهدوا الفيديو مرة آخرى و بالفعل تأكدوا من وجود جسم غريب ظهر خلفهم .

اثار مقطع فيديو تداوله الرواد عبر تيك توك لفتيات كانت تغني ، و لاحظ الرواد وجود وجه لشخص أو كائن آخر في الصورة و لكن يبدو و كأنه يحترق .