جماهير الزمالك تدعم فريقها بهاشتاج #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل، دعما للزمالك في المباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "ربنا معانا إن شاء الله" و "بالدم بالروح افريقيا مش هتروح بالدم بالروح افريقيا مش هتروح بالدم بالروح افريقيا مش هتروح #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل"
وقال أخرون، "واثقين فيكوا يارجالة موسم كامل مفيش ماتش كبير خذلتونا بالتوفيق. #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل " و" حاربو على البطوله موتوووو عليها فرحوا جماهير بالملايي #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل ".
واضاف اخرون" كنتم رجال فى المغرب ينتظركم شوط تانى هنا بالقاهرة لاثبات احقيتنا بالصعود للنهائى ..ان شاء الله وتحقيق اللقب نحن نثق بكم فثقوا انتم بانفسكم " و" حارب المهالك وفرح جمهورك يا زمالك #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل ".