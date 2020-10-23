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رياضة

جماهير الزمالك تدعم فريقها بهاشتاج #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل، دعما للزمالك في المباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا معانا إن شاء الله" و "‏بالدم بالروح افريقيا مش هتروح بالدم بالروح افريقيا مش هتروح  بالدم بالروح افريقيا مش هتروح ‎#رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل"

وقال أخرون، "‏واثقين فيكوا يارجالة موسم كامل مفيش ماتش كبير خذلتونا بالتوفيق. ‎#رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل " و" ‏حاربو على البطوله موتوووو عليها فرحوا جماهير بالملايي #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل ".


واضاف اخرون" ‏كنتم رجال فى المغرب ينتظركم شوط تانى هنا بالقاهرة لاثبات احقيتنا بالصعود للنهائى ..ان شاء الله وتحقيق اللقب نحن نثق بكم فثقوا انتم بانفسكم " و" ‏حارب المهالك وفرح جمهورك يا زمالك #رجال_الزمالك_ابطال_المستحيل ".


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