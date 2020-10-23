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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 5300 جنيه.. أكثر 10 هواتف مبيعا في 2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:


يبحث دومًا عشاق الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون عن إصداراته ذات الحجم الكبير منه، حيث أفضل تجربة مشاهدة ممكنة وأداء بطارية يدوم طويلًا، و من أفضل هذه الإصدارات iPhone 8 plus، والذى يمكنك إقتناء نسخة منه بنصف السعر تقريبًا بفضل هذا العرض.


تسبب الاضطرابات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد فى إلحاق الضرر البالغ بالوضع الإقتصادي العالمي، و على رأسها الدول المصنعة للهواتف الذكية حيث تأتي الصين على رأس القائمة، مما ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع و بالتالى تأخر تسليم الشحنات فى ميعادها المحدد، وهو ما حدث مع آيفون 12 الذي تأخر إطلاقه كثيرًا عن المعتاد.


أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا على تطبيق ألعاب Xbox الخاص بها لكل من أجهزة iphone و ipad، والذي يسمح للمستخدمين باللعب على أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم الذكية بمجرد توصيلها بوحدات التحكم الخاصة بهم عن بعد.


أطلقت شركة آبل مؤخرا سلسلة آيفون 12، والتى قدمت أحدث مفاجأة المتمثلة فى آيفون iphone mini، فهو الأصغر حجمًا الآن ولكنه ليس الأول، حيث سبقه هاتف iphone SE الذى صدر ضمن سلسلة iphone 11، لذلك هناك منافسة متوقعة بين الإصدارين، من خلال السعر والمواصفات.


قدمت شركة هونر هاتفان ذكيين في الصين ضمن سلسلة الهواتف المتوسطة المعروفة باسم Honor 10X ، وهم X10 5G و X10 Max 5G، والآن تقدم العلامة التجارية التابعة لهواوي عضو ثالث في التشكيلة سينطلق تحت اسم Honor X10 Lite.


يعد تطبيق واتساب WhatsApp ، أحد أكثر منصات التراسل أمانا في العالم، وذلك بفضل تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وبالرغم من ذلك فإن الأحداث الأخيرة التي تضمنت كشف محادثات بعض المشاهير والتي تم نشرها عبر الإنترنت جعلت الناس يتساءلون عن أمن منصة التراسل الني يتعاملون معها بشكل يومي.


واحدة من أكثر الميزات المفيدة لهواتف أندرويد، هي أنها تعطي مستخدميه القدرة على تسجيل أصواتهم بغض النظر عن الوقت أو المكان، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك ترغب في تسجيل الأصوات حولك والاحتفاظ بها، فقد يتجه بعض المستخدمين في استخدام تطبيقات مسجل الصوت أكثر لإنجاز أعمالهم كالموسيقيون والذي قد يرغبون في تسجيل فكرة جديدة، أو قد يحتاج الصحفيون إلى تسجيل المقابلات، بل إن البعض يقوم بإعدادها لمعرفة ما إذا كانوا يتحدثون أثناء نومهم. 

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