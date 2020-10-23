أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 5300 جنيه.. أكثر 10 هواتف مبيعا في 2020

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:

تسبب الاضطرابات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد فى إلحاق الضرر البالغ بالوضع الإقتصادي العالمي، و على رأسها الدول المصنعة للهواتف الذكية حيث تأتي الصين على رأس القائمة، مما ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع و بالتالى تأخر تسليم الشحنات فى ميعادها المحدد، وهو ما حدث مع آيفون 12 الذي تأخر إطلاقه كثيرًا عن المعتاد.



