لن يمنعه بل سيقتله .. ابتكار كمامة جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .. صور

ابتكر العلماء كمامة جديدة للحماية من الإصابة من فيروس كورونا ، استعداد لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس الذي يستعد لها العالم في هذه الأيام باقتراب الشتاء .





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، فإن العلماء في معهد ماساتشوستس ابتكروا قناع جديد بشبكة نحاسية و تصل درجة حرارتها 90 درجة مئوية ووجود مادة النيوبرين التي تعزل وصول الحرارة للفم والأنف والتي تمكنها من قتل الفيروس قبل وصوله إلى الجسم.





اوضح الأطباء أن تلك الكمامة ليست لمنع وصول الفيروس ، فلا يمكننا التحكم في الفيروس في الجو ، و لكن تلك الكمامة تعمل على قتل الفيروس .





جدير بالذكر أن المعامل تسعى لإنتاج كميات كبيرة من تلك الكمامة و إيصالها لجميع دول العالم لضمان أعداد إصابات أقل .